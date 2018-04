Verteidiger schwer verletzt: Heli-Einsatz bei Derby

Sie kennen sich gegenseitig in- und auswendig, lieben und "hassen" sich: Der FC Göstling/Ybbs und der ASKO Lunz/See - seit Jahren ist das Lokalderby der beiden 2. Klasse Ybbstal-Fußballvereine ein fixer Bestandteil im Ybbstal und hat regional und im Bezirk Scheibbs nahezu Kultcharakter.

Beim Meisterschaftsspiel am Samstag in Göstling wurde ein Verteidiger der Göstlinger schwer verletzt (Anm.: Schulterluxation). Der Spieler blieb schmerzverzerrt am Boden liegen, Notarzt und der ÖAMTC-Rettungshelikopter Christophorus 15 rückten an. Noch vor Ort bekam der schmerzgeplagte Kicker (25) eine Schmerztherapie.

Schock bei Funktionären

FC Göstling-Obmann Alfred Fuchslueger im "Heute"-Gespräch: "Der Verletzte wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Waidhofen an der Ybbs geflogen. Er ist stabil, aber natürlich war es ein Schock für uns alle."

Am Rande sei erwähnt: Die heuer bärenstarken Lunzer (Zweiter in der Tabelle) ließen dem Nachbarn und Gastgeber aus Göstling keine Chance. Die Partie endete mit 4:1 (Pausenstand 2:1) für die Lunzer. Doch das Ergebnis war heute Nebensache.

(Lie)