Vierkanthof in Vollbrand: 160 Florianis im Einsatz

Kurz vor 17 Uhr am Montagabend heulten im Bezirk Amstetten die Feuerwehr-Sirenen. In Seitenstetten war auf einem Vierkanthof ein Großbrand ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute stand das Gebäude bereits in Vollbrand, die höchste Alarmstufe (B4) wurde ausgerufen.

Insgesamt 160 Florianis von acht verschiedenen Feuerwehren standen stundenlang im Einsatz. Am späten Abend war der Brand schließlich unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten aber bis in die frühen Morgenstunden am Dienstag an.

Das Rote Kreuz war mit mehreren Sanitätern vor Ort, verletzt wurde aber niemand. Die Brandursache wird noch von der Polizei ermittelt.

(min)