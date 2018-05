Vogel in Gitternetz von EKZ in Krems gefangen

Völlig in den Seilen hing jetzt ein armer Vogel in Krems an der Donau: Während seines Fluges blieb er plötzlich im Vogelschutzgitter oberhalb des Eingangsbereiches eines Einkaufszentrums hängen. Mit jedem Flügelschlag machte er seine Misere noch schlimmer.

Ein Passant entdeckte das gefangene Tier, verständigte umgehend den Haustechniker, der wiederum die Feuerwehr zu Hilfe holen musste – die hauseigene Hubarbeitsbühne gelangte nicht auf die benötigte Höhe.

Die Florianis der Kremser Hauptwache waren umgehend mit der Drehleiter zur Stelle und halfen dem armen Vogel aus der Patsche.

(nit)