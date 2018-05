Vogelbabys verloren durch Heckenschnitt Zuhause

In einer Hecke in Dürnkrut (Bez. Gänserndorf) hatte sich eine Bluthänflings-Familie ge eingenistet. Beim Schneiden der Hecke kamen die vier Nestlinge plötzlich zum Vorschein, blieben aber unverletzt.

Die vier wurden in die Eulen- und Greifvogelstation Haringsee gebracht und werden dort jetzt großgezogen. Typisch für so kleine Hänflinge ist ihr sehr leises, fast lautloses, Betteln. Beim Aufsperren ihrer Schnäbel leuchtet ihr roter Rachen hervor und signalisiert so, wohin die Leckerbissen gestopft werden sollen.

Erwachsenen Bluthänflinge ernähren sich von Samen, Pflanzen und Bäumen. Ihre Jungen füttern sie am liebsten mit Blattläusen und anderen kleinen Insekten.

(min)