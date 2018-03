Voll beladener Traktor-Hänger stürzte in Graben

Langwieriger Einsatz für die Feuerwehr sowie Polizei in Wimpassing an der Leitha, direkt an der Grenze zum Burgenland: Ein mit Holzschnitzel und Erde befüllter Traktor-Anhänger stürzte aus noch unbekannter Ursache um.

Der Hänger kam auf der Seite quer über den Straßengraben zum Liegen. Die Ladung verteilte sich auf der angrenzenden Wiese.

In stundenlanger Kleinstarbeit mussten die Holzschnitzel sowie das Erdreich ausgeladen werden, um den Anhänger wieder aufstellen zu können.

(nit)