Volle Sicht auf Nackte unter Dusche in Strandbad

Jede Menge nackte Haut kann man im Thermalstrandbad in Baden erspähen – vorausgesetzt man steht am Sprungturm oder nutzt den Rutschenaufgang. Der Grund: Die einzigen Warmwasserduschen am Areal direkt daneben haben zwar einen Sichtschutz, sind aber nicht überdacht und demnach von oben komplett einsehbar.

Vorsitzender der SPÖ Baden, Markus Riedmayer (Bild: SPÖ Baden) SPÖ-Gemeinderätin Serafina Demaku (Bild: SPÖ Baden) Vorsitzender der SPÖ Baden, Markus Riedmayer (Bild: SPÖ Baden)SPÖ-Gemeinderätin Serafina Demaku (Bild: SPÖ Baden)

„Manche Leute wollen sich nach dem Schwimmen ordentlich duschen, ziehen sich auch komplett aus. Es gibt überhaupt keine Intimsphäre“, kritisiert SP-Vorsitzender Markus Riedmayer.

Bereits 2016 wurde auf Problem hingewiesen

SP-Mandatarin Serafina Demaku brachte das pikante Thema nun wieder auf die Agenda der Stadtpolitik, stellte eine Anfrage im Gemeinderat, warum bis dato nichts unternommen wurde. Bereits 2016 hatte der Jugendgemeinderat die Problematik aufs Tapet gebracht.

„In Wirklichkeit ist nur ein einfaches Flugdach notwendig. Das sollte unserer Ansicht nach doch eine relativ leichte Übung sein“, will die SP der Stadtverwaltung nun Dampf machen.

