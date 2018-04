Vor Augen des Vaters: Mann stürzte in die Tiefe

Tragischer Unfall in Frankenfels (Bezirk Sankt Pölten-Land): Ein 40-Jähriger aus Steinakirchen stürzte am frühen Samstagnachmittag bei Forstarbeiten vor den Augen des eigenen Vaters über steiles Gelände in die Tiefe.

Mehrere Feuerwehren, Sanitäter und die C15-Crew rückten an, um den Schwerverletzten zu retten. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unglücksstelle im Pielachtal wurde der Mann per ÖAMTC-Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Sankt Pölten geflogen.

(Lie)