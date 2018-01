Vorsicht, rutschig! Räumfahrzeug stürzte um

Neuschnee im ganzen Bundesland – für den Winterdienst bedeutet das früh aufstehen und dafür sorgen, dass unsere Straßen und Gehwege so ungefährlich wie möglich sind. In St. Veit an der Triesting (Bez. Baden) hätte der Lenker eines Schneeräumfahrzeuges heute aber offenbar noch die eine oder andere Stunde Schlaf gebraucht.

Er kippte früh am Morgen mitsamt schwerem Fahrzeug um. Die Feuerwehr musste kommen, um das Fahrzeug wieder auf die Räder zu stellen. Der Lenker hatte Glück, er verletzte sich beim Unfall nicht.

Wie genau das Kunststück gelang, auf eigentlich schneefreiem und ebenem Untergrund das Fahrzeug zum Umkippen zu bringen, konnte man sich auf "Heute"-Nachfrage auch bei der Feuerwehr nicht so recht erklären. Das Schneeräumfahrzeug dürfte das Malheur aber einigermaßen gut überstanden haben.

(min)