WEGA-Einsatz an B10 in Schwadorf: 2 Festnahmen

Eine Amtshandlung des Landeskriminalamtes Wien sorgte für einen Polizei-Großeinsatz in der Nacht auf Sonntag in Schwadorf (Bezirk Bruck): Ort der Aktion, an der sowohl mehrere Streifenwagen-Besatzungen der Exekutive als auch rund zwei Dutzend WEGA-Beamte beteiligt waren, war die B10 bei Schwadorf.

Laut Polizei handelte es sich um eine Schwerpunktaktion gegen Banden-Einbruchskriminalität. Zwei Verdächtige wurden festgenommen.

(Lie)