WM-Flair in NÖ: Hier regiert König Fußball

Am Donnerstag begann die Fußball-WM 2018 in Russland. Es ist mittlerweile Tradition geworden, gemeinsam und oft unter freiem Himmel die Spiele zu verfolgen.

"Heute" weiß, wo man in NÖ und Wien gemeinsam die Matches verfolgen kann:

In Niederösterreich ist das "Egon" ein Klassiker bei Fußball-Großereignissen, wenn es um Public Viewing geht. Das Motto in dem City-Lokal in St. Pölten lautet einmal mehr "Gepriesen sei die Wuchtl". Zu erleben sind die Begegnungen der WM in Russland auf einem LED-Screen im Hof. Ab dem 25. Juni und somit ab den entscheidenden Gruppenspielen regiert König Fußball auch wieder im Cinema Paradiso der Landeshauptstadt. Die Partien werden auf der großen Leinwand im Beislkino zu sehen sein.

In Amstetten verwandelt sich vom 17. Juni bis zum Finale die "Remise" in eine Fußballarena. Die Spiele an den ersten drei WM-Tagen (14. bis 16. Juni) müssen laut Ankündigung aus terminlichen Gründen im "Stehachterl" übertragen werden.

Ein Public Viewing gibt es in der Beach-Location „100 Tage Sommer“ in Brunn am Gebirge mit einer 20 m² großen Video-Wall. Hier gibt es ein Public Viewing Package für Euch zu gewinnen!

Und auch in der SCS in Vösendorf gibt es ein WM Open Air Public Viewing vom 14. Juni bis 15. Juli auf den Multiplex-Terrassen.

In Wien ist öffentliches Fußballschauen an zahlreichen - großteils diesbezüglich sehr bewährten - Locations möglich. So wird etwa das WUK wieder zum FM4-WM-Quartier umfunktioniert. Geschaut werden kann im lauschigen Innenhof des Kulturzentrums, wobei für den Schlechtwetterfall auch eine Indoor-Ausweichmöglichkeit besteht. Auch auf der Strandbar Herrmann am Donaukanal bzw. in Aspern wird wieder eine Leinwand postiert.

Und: Am Donauinselfest (22. bis 24. Juni) geht die WM dieses Mal ebenfalls nicht spurlos vorüber. Alle neun Spiele, die an diesem Wochenende in Russland stattfinden, werden in einem eigenen Areal gezeigt.

