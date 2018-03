Tragischer Unfall 10. März 2018 10:16; Akt: 10.03.2018 17:19 Print

Wagenheber kippte um, 21-Jähriger getötet

Bei Reparaturarbeiten an einem Pkw kam am Freitag ein 21-Jähriger in Stockerau im Bezirk Korneuburg ums Leben.