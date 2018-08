Waldbrand: Feuerwehr löscht noch immer

Eine rund 300 Quadratmeter große Fläche auf einer Felswand in der Nähe des Trefflingfalls im Bereich der vorderen Tormäuer in Puchenstuben (Bezirk Scheibbs) begann am Sonntag zu brennen. Gegen Mittag entdeckten Wanderer das Feuer und schlugen sofort Alarm.

Weil das Gelände vorerst nicht zu Fuß erreichbar war, wurde mit Hilfe des Polizei-Hubschraubers, der Libelle, aus der Luft gelöscht – mehr dazu hier.

Tragkraftspritze eingeflogen

Sonntagabend schien das Feuer unter Kontrolle, doch kurz darauf entflammte die Felswand erneut. Weshalb in prekärer Zentimeterarbeit versucht wurde, eine Tragkraftspritze aus der Luft in das steile Gelände herabzulassen, in der Zwischenzeit marschierten die Florianis – bei Temperaturen weit über 30 Grad und in Uniform – über Stock, Stein und Fels zum Brandort. Gegen 19.30 Uhr musste die Bekämpfung des Feuers aufgrund der hereinbrechenden Dunkelheit abgebrochen werden.

Montagmorgen ging es schließlich erneut zur Trefflingklamm, um die arbeitsaufwändigen Löscharbeiten fortzusetzen.

