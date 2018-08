Waldbrand! Polizei und Florianis löschen per Heli

Prekäre Situation im Bezirk Scheibbs am Sonntagnachmittag: Aus noch unbekannter Ursache ging ein Waldstück in unwegsamem Gelände in Puchenstuben in Flammen auf. Wanderer entdeckten das Feuer in der Trefflingklamm, schlugen umgehend bei der Feuerwehr Alarm.

Da der Brandort weder zu Fuß noch mit Löschfahrzeugen erreichbar ist, wurde der Polizeihubschrauber angefordert.

Nach einem Erkundungsflug der Libelle, um die genaue Brandstelle zu lokalisieren, wurde schließlich aus der Luft gelöscht. Dafür befüllten die Florianis Löschwasser-Außenlastbehälter, die über dem Feuer geleert wurden.





(nit)