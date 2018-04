Waldbrand-Verordnung in vier Bezirken in NÖ in Kraft

Die extrem warmen Temperaturen und niedrigen Niederschlagsmengen nach dem kalten Winter führen zu stark ausgetrockneten Böden. Aus diesem Grund wurde jetzt in vier Bezirken Niederösterreichs – Baden, Bruck an der Leitha, Gänserndorf und Mistelbach – eine Waldbrand-Verordnung erlassen.

Gründe für regionale Unterschiede

"Im pannonischen Osten ist es viel wärmer als beispielsweise in Bezirken wie Lilienfeld oder Scheibbs", begründet Forstschutz-Beauftragter des Landes NÖ, Reinhard Hagen, im "Heute"-Gespräch die regionalen Unterschiede.

Im Weinviertel entstanden aufgrund der Trockenheit bereits vereinzelte, kleine Brände. "Wenn es so weiter geht, wird die Feuerwehr wieder einiges zu tun haben, befürchte ich. Deshalb ist es auch so wichtig, die Verordnung rechtzeitig zu erlassen", so Hagen.

Was ist verboten?

Rauchen in Waldnähe ist in den betroffenen Gebieten nicht erlaubt, ebenso verboten ist das Hantieren mit offenem Feuer. Auch Scherben und Flaschen dürfen – abgesehen davon, dass es sich um Umweltverschmutzung handelt – nicht weggeschmissen werden.

Auto nicht auf trockener Wiese parken

"Was die meisten nicht wissen: Man soll das Auto bei beispielsweise Ausflügen in die Natur nicht auf der trockenen Wiese parken. Der heiße Vergaser kann zu Schwelbränden führen, die dann in einem Waldbrand resultieren", erklärt der Experte. Auch wird darum gebeten, keine brennenden Zigarettenstummel aus dem Auto zu werfen.

Auch der zuständige Landesrat und Landesvize Stephan Pernkopf (VP) mahnt zur Vorsicht: "Achtung im Wald – grundsätzlich immer, aber bei so trockenem Wetter wie aktuell noch mehr als sonst! Also bitte keine Zigarettenstummel wegschmeißen und keine Glasflaschen oder Scherben im Wald zurücklassen."