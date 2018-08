Waldbrand in Loosdorf: Großeinsatz für Feuerwehr

Größerer Einsatz für mehrere Feuerwehren aus dem Bezirk Melk am Donnerstag: ein Waldstück in Loosdorf steht in Flammen - die Löscharbeiten sind gerade im Gange - mehr Infos und Fotos dazu in Kürze.

Trockenheit und Hitze machten der Natur zu schaffen in den letzten Wochen, der Boden ist trocken, die Waldbrandgefahr in NÖ latent. In vielen Bezirken wurde das öffentliche Grillen verboten. Schon im sehr warmen April war das öffentliche Hantieren mit Feuer in vier Bezirken in Niederösterreich verboten worden ("Heute" berichtete).

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)