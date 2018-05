Wanderer stürzt in Ötschergräben ab

Ein schwerer Freizeitunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag im Bezirk Lilienfeld: Ein knapp 60-jähriger Deutscher war bei strahlendem Sonnenschein in den idyllischen Ötschergräben bei Mitterbach am Erlaufsee unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache plötzlich abgerutscht sein dürfte.

Der Mann stürzte rund zwei Meter in die Tiefe, kam dabei so unglücklich am Boden auf, dass er sich Kopfverletzungen zufügte.

Stunt-Landung des "C15"

Die Bergrettung und die Besatzung des Notarzthubschraubers "Christophorus 15" wurden zur Rettung des Wanderers alarmiert, der Heli musste zur spektakulären Landung in den doch recht verwinkelten und schmalen Ötschergräben ansetzen.

Der Mann wurde nach der Erstversorgung vor Ort ins Spital nach Amstetten geflogen.





