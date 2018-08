Bezirk Neunkirchen 09. August 2018 21:01; Akt: 09.08.2018 21:08 Print

Wanderer stürzte auf der Rax: Taubergung per Heli

Ein schwerer Freizeitunfall ereignete sich am Donnerstag am Törlweg auf der Rax. Ein Wanderer musste per Heli ins Spital geflogen werden.