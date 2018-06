Bis zu 60 l/m² 27. Juni 2018 22:06; Akt: 27.06.2018 22:28 Print

Warnstufe Rot! Noch mehr Starkregen in NÖ

In den nächsten 24 Stunden ist kein Ende des Regenwetters in Sicht. Bis in den Raum St. Pölten besteht die Gefahr auf Überflutungen.