Warnstufe Rot! Starkregen im Mostviertel

Warnstufe Rot von Mittwochabend bis Freitagabend im Mostviertel! Laut Wetterdienst "Ubimet" wird die Intensität des Regens deutlich zunehmen.

"Bis Freitagnacht kommen in Summe 90 bis 120 Liter pro Quadratmeter zusammen. Die höchsten Regenmengen kommen zwischen Mittwochnacht und Donnerstagabend zusammen. Dabei besteht stellenweise die Gefahr von Überflutungen", so der Wetterwarndienst über die Region Waidhofen/Ybbs. Auch in St. Pölten-Land und Lilienfeld wird es nass.

Ubimet-Tipps im Wortlaut

Es handelt sich hierbei um mögliche Auswirkungen, die von Wetterlage zu Wetterlage variieren können.

An Bächen und kleinen Flüssen Gefahr von großflächigen Überflutungen; Seen können über die Ufer treten; bei länger andauernden Regenfällen steigt auch an größeren Flüssen die Hochwassergefahr.

Erdrutsche und Murenabgänge möglich.

Beeinträchtigungen im Straßen- und Schienenverkehr möglich.

Unterführungen können volllaufen, hohe Aquaplaning-Gefahr, im Straßenverkehr teils erhebliche Sichtbehinderungen.

In Hochwasserregionen können Keller und Straßen überflutet werden.

Steigender Grundwasserspiegel.

Unbefestigte Wege können unbefahrbar werden.

Empfohlene Schutzmaßnahmen:

Achten Sie darauf, ob Wasser in Ihren Keller eindringt und bringen Sie gegebenenfalls Gegenstände in Sicherheit.

Stellen Sie sich auf Verspätungen von Bus und Bahn ein.

Parken Sie Ihr Auto nicht in überschwemmungsgefährdeten Regionen.

Bei Autofahrten: stellen Sie sich auf Umleitungen aufgrund von Absperrungen ein; fahren Sie vorsichtig und seien Sie gefasst auf mögliche Behinderungen auf der Straße (Muren, Geröll, Pfützen, etc.).

Bei Aquaplaning-Gefahr Lenkrad fest umgreifen und keine plötzlichen Beschleunigungs- und Bremsmanöver.

Achten Sie auf Warnungen der Hochwassermeldezentralen.

Halten Sie Dachrinnen und Gullis möglichst von Laub und Geäst frei.

Schalten Sie nass gewordene Elektrogeräte nicht an; wenn sie eingeschaltet sind, nicht berühren.

(nit)