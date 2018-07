Warnung vor Bitcoin-Betrügern in Trafiken

Vor einer neuen Betrugsmasche warnen jetzt die AK Niederösterreich und das Landeskriminalamt Niederösterreich: Kriminelle geben sich am Telefon als Vertriebsfirma für Bitcoins aus, verlangen von den Trafikanten Bon-Codes.

Erst kürzlich ließ sich eine Angestellte einer Trafik im Bezirk Bruck/Leitha täuschen. Eine unbekannte Person meldete sich bei der Frau am Telefon. "Hallo, wir sind von der Firma Evita", so die Betrügerin (Anm.: "Evita" ist der Name einer Firma, die in Trafiken Automaten zum Bitcoin-Kauf aufstellt).

Der Angestellten wurde erklärt, dass der Verkauf aufgrund niedriger Verkaufszahlen eingestellt werde, sie wurde gebeten mehrere Bons im Wert von bis zu 250 Euro auszudrucken und die Codes auf den Bons vorzulesen. So gelangen die Betrüger an die Krypto-Währung. Die Trafik bleibt nun auf einem Schaden von 1.500 Euro sitzen.

Keine Daten am Telefon weitergeben

„Keinesfalls sollten Daten an Unbekannte per Telefon weitergegeben werden“, warnt AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser.

Laut Landeskriminalamt hat es in jüngerer Vergangenheit mehrere Betrugsversuche mit dieser Masche in Trafiken in Niederösterreich gegeben. Die Verantwortlichen ausfindig zu machen, sei so gut wie unmöglich. Die Anrufe würden über Call Center in der Türkei abgewickelt, die Rufnummern seien nicht rückverfolgbar.

