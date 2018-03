Bluttat Schwechat: Suche nach Mörder von Mutter

Sabine L. (31) war nicht erreichbar, regierte auch nicht auf das Klopfen an der Tür. Die Angehörigen machten sich Sorgen, riefen schließlich die Polizei.

Die Feuerwehr brach am Dienstagabend in Beisein von Exekutive und Rettung die Wohnungstüre von Sabine L. (31) in Schwechat (NÖ) auf ("Heute" berichtete). Die schlimmsten Befürchtungen der Familie und Ermittler wurden wahr: Die 31-Jährige lag mit zahlreichen Messerstichen übersät am Boden, der Notarzt konnte nur noch den Tod der zweifachen Mutter feststellen. Tochter (3) und Sohn (5) dürften laut Polizei die Bluttat nicht miterlebt haben, sie sind sicher im Familienkreis untergebracht.

Ermittlungen im Umfeld

Die Ermittlungen der Exekutive konzentrierten sich am Mittwoch aufs nähere Umfeld der 31-jährigen Handelsschulabsolventin, die getrennt von den Kindervätern lebte. Sie war erst im Herbst 2017 ins Mehrparteienhaus in der Himberger Straße eingezogen.

Eine Obduktion wurde angeordnet, ein Ergebnis wird für den heutigen Donnerstagvormittag erwartet. Die Tatwaffe wurde noch nicht sichergestellt. Sabine L. dürfte offenbar schon länger tot gewesen sein.

(Lie)