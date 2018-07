Neu! Weiße Tiger-Drillinge Emma, Elsa und Elvira

Nächster Knaller im "Weißen Zoo": In Kernhof bei St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) sind jetzt wieder weiße Tiger-Drillinge geboren worden. "Die Raubkätzchen Emma, Elsa und Elvira wiegen derzeit rund drei Kilogramm, sind gesund und beanspruchen ihre Mama Thalie rund um die Uhr", so Herbert Eder vom Weißen Zoo. Im Weißen Zoo gab es bereits einige Sensationen, so wie Fünflinge oder Vierlinge ("Heute" berichtete).

Umfrage Schauen Sie sich die weißen Tiger an in Kernhof? Ja, fix.

Eher ja.

Eher nein.

Nein, zu weit weg.

Nein, weil ich gegen Käfighaltung von Tieren bin.



Übrigens: Besucher können die schönen Tiere ab 7. Juli besuchen. Danach ist der Nachwuchs täglich (außer Montag) um 11.00 Uhr und 15.30 Uhr zu sehen. Papa Samir, bekannt durch einen Werbespot, "hält einen Weltrekord": Er sei mittlerweile Vater von 27 weißen Babys.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(Lie)