Weitra: Schütze knallt Bock in Gehege ab

Ermittlungen der Polizei in Weitra gegen einen unbekannten Täter: Der Schütze erlegte vermutlich mit einem Flobert-Gewehr einen Damwild-Bock. Der acht Monate alte Bock lebte in einem Tiergehege neben einer Gärtnerei in Weitra. Das Tier dürfte in der Lungengegend getroffen worden sein, der Hirsch verblutete.

Der Besitzer erstattet Anzeige wegen Sachbeschädigung und Tierquälerei (Wert des Bockes rund 250 Euro), die Erhebungen laufen.

(Lie)