Weltrekordversuch: 14 Tage auf einem Laufband

Extremsportler Rainer Predl aus Lassee (Gänserndorf) hatte bereits 2015 einen neuen Weltrekord aufgestellt. Der heute 28-Jährige war innerhalb von 168 Stunden, also in sieben Tagen, 852,46 Kilometer am Laufband gelaufen. "Heute" hatte ihn damals bei seinem Extremlauf besucht.

Jetzt will er diesen Weltrekord nochmal toppen. Und zwar 14 Tage auf einem Laufband! Es wäre damit der längste Lauf auf einem Laufband der Welt. Die Location wird wie 2015 das Megafit Fitness Studio in Gänserndorf sein, welches während des Weltrekords für Zuseher frei zu betreten sein wird. Somit haben Zuseher und Fans die Möglichkeit sich selbst überzeugen zu können das gelaufen wird.

Start ist am 9.2.2019 um 15:00 Uhr, die Zielankunft word für den 23.2.2019 um 15:00 Uhr erwartet. Schlafpausen sind täglich zwischen 2:00 und 4:00 Uhr in der Früh einkalkuliert.

Lauf für den guten Zweck

Der Gesamterlös dieses Rekordversuchs soll nicht einfach nur dem Weltrekord gewidmet werden, sondern ebenso anderen Helfen. Warum also die Energie nur für den Weltrekord verschießen, wenn man dabei auch gutes tun kann? Der Erlös der durch freie Spenden gesammelt wird geht Tieren In Not zugute für die Pfotenhilfe.

20-köpfiges Betreuerteam

Ein solch langer Weltrekordlauf benötigt ein großes eingespieltes Betreuerteam. Gerade bei zwei Wochen muss es gesichert sein, dass rund um die Uhr zwei Betreuer vor Ort sind. Diese haben nicht nur die Aufgabe, Rainer zu verpflegen, sondern bieten einen wichtigen moralischen Beistand und Motivation.

Das Team wird demnächst vorgestellt. Es besteht aus vielen verschiedenen Charakteren, die sich gegenseitig perfekt ergänzen. Auch ein Arzt wird den Extremlauf begleiten.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(wes)