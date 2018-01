Wenn Christbäume das Fliegen lernen...

Fliegende Christbäume sind in Leiben nichts Unbekanntes, denn hier findet im Meierhofstadel vom Europaschloss jedes Jahr die Österreichische Staatsmeisterschaft im Christbaum-Weitwerfen statt. Der Reinerlös wird an das Kinderhaus Leiben gespendet.

Christbaum Weitwerfen



Ort: Meierhofstadel vom Europaschloss in Leiben

Datum: 07. Jänner

Beginn: 14.00 Uhr



Teilnahmegebühr:



Damen, Herren - 5 Euro

Kinder - 2 Euro

Gruppenpreis - 20 Euro

(je drei Würfe inkludiert)





Jede Menge Spaß verspricht das Event auch heuer wieder am kommenden Sonntag. Mitmachen kann jeder gegen einen geringen Teilnahmebetrag mit drei Wurfversuchen. Die Wertungsklassen sind unterteilt in: Kinder, Jugend, Damen, Herren und Senioren. Also Ärmel aufkrempeln, in die Hände spucken und den Bäumen für einen guten Zweck das Fliegen beibringen!

(Ros)