Werbetafel für Tierheim-Benefiz mutwillig zerstört

Bernhard Kainz nennt sich selbst "Hundeschweiger", er ist Experte für den richtigen Umgang mit unseren vierbeinigen Freunden. Seine Seminare sind beliebt und stets gut besucht. Am 14. April hält er ein Benefiz in Mistelbach, gespendet wird an das Tierheim Dechanthof.

Kainz und das Tierheim hoffen freilich auf möglichst viele Besucher, dabei werden ihnen aber Steine in den Weg gelegt. Unbekannte zerstörten eine für die Veranstaltung aufgestellte Werbetafel mutwillig – Motiv völlig unklar.

Damit das Benefiz wegen der rücksichtslosen Aktion nicht um den einen oder anderen Besucher umfällt, hier ein bisschen Ersatzwerbung: Los geht's am 14. April um 9:30 Uhr im Mistelbacher Stadtsaal. Es geht um die wortlose Kommunikation mit Hunden und das Verstehen ihrer Körpersprache. Dazu gibt es beim ganztägigen Seminar auch eine Suchhundevorführung der Polizei. Teilnahmekosten: 59 Euro/p.P. – zu Gunsten des Dechanthofs.

(min)