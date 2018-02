Wetter am Wochenende: Aus grau wird bald blau

Wer am Samstag in der Früh aus dem Fenster schaut und sich denkt "Bäh, was für ein tristes Wetter", der darf sich freuen – es wird im Laufe des Wochenendes immer schöner.

Der Samstag beginnt grau in grau, vereinzelte Schneeflocken fallen im niederösterreichischen Bergland. Allerdings: Weitgehend bleibt es trocken, es weht schwacher Wind. Die Temperaturen am Morgen bewegen sich zwischen minus fünf und null Grad, die Tageshöchstwerte liegen bei minus ein und plus vier Grad.

Der Sonntag eignet sich dann schon eher für schöne Spaziergänge, bei denen die Wintersonne auf der Nase kitzelt: Die vereinzelten Nebelfelder am Vormittag in den Niederungen lockern bald auf, es wird recht sonnig, im Westen ist mit vereinzeltem Schneefall zu rechnen. Die Frühtemperaturen: minus acht bis minus zwei Grad. Die Höchstwerte am Sonntag: Null bis plus sechs Grad.

