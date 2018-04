Wieder Überfall auf Tanke: Kassier mit Messer bedroht

Am Mittwochabend gegen 22 Uhr kam ein unmaskierter Mann (um die 30 Jahre alt) in die Tankstelle an der St. Pöltner Mariazellerstraße, zückte ein Messer und bedrohte den Kassier im Shop. Der Täter forderte Bares vom Angestellten und machte sich dann mit dem Geld aus der Kasse aus dem Staub.

Eine genaue Täterbeschreibung musste der Kassier bei der Polizei anschließend nicht abgeben, denn der Räuber wurde von der Überwachungskamera abfotografiert. Die Fotos sollen im Schnellverfahren von der Staatsanwaltschaft freigegeben werden, die Polizei hofft, dass sie noch heute für die Fahndung ausgeschickt werden können.

Bereits am Montag wurde in St. Pölten eine andere Tankstelle überfallen – "Heute" berichtete. Ein mit Müllsack maskierter Mann hatte Geld von einer Angestellten gefordert. Ein 19-jähriger Russe beobachtete die Szenerie, begann den Mann anzuschreien und schlug ihn so in die Flucht.

Laut Polizei ist das Täterprofil ein sehr ähnliches. Dennoch geht man derzeit nicht davon aus, dass es sich um denselben Täter handelt. Auszuschließen sei das aber dennoch nicht, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

(min)