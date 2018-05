Wieder Gewitterwarnung für den Raum St. Pölten

Nachdem es gestern zu heftigen Regengüssen in Teilen von Sankt Pölten gekommen war, gibt es aktuell wieder eine Warnung der ubimet-Wetterzentrale: Die Warnung gilt wieder für den Raum Sankt Pölten und zwar von heute, Donnerstag, von 12:55 Uhr bis 14:25 Uhr.

"Über Ihrer Region hat sich ein Gewitter gebildet, das nahezu ortsfest ist. Im Gewitterbereich kommt es zu Starkregen, Hagel und Sturmböen", heißt es in der Aussendung.

Beachten Sie mögliche Auswirkungen:

* Bäche und kleinere Flüsse können plötzlich stark anschwellen, stellenweise sogar ausufern.

* Wasser kann in Keller eindringen; Straßen und Unterführungen können vorübergehend unter Wasser stehen.

* Das Abwasser- und Kanalsystem kann vorübergehend überlastet sein.

* Straßenverkehr: Gefahr durch Aquaplaning, heftige Böen und Sichtbehinderungen durch starken Regen.

* In Hanglagen Murenabgänge und kleinere Erdrutsche möglich.

* Bei Hagelschlag Gefahr schwerer Schäden in der Landwirtschaft.

* Kurzzeitige Beeinträchtigungen im öffentlichen Personennahverkehr möglich.

* Schäden durch Gewitterböen, Bäume können entwurzelt oder Äste abgerissen werden.

