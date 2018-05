Niederösterreich 20. Mai 2018 17:34; Akt: 20.05.2018 17:46 Print

Wieder Motorrad-Unfall: Biker ins Spital geflogen

Blutiges Pfingstwochenende in NÖ, speziell für Biker: Am Sonntag stürzte in Weinzierl (Krems) ein 55-Jähriger schwer - per Helikopter ins Spital.