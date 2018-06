Wieder verbreitet Sonne, Gewitter lassen nach

Nach einem Feier- und Fenstertag steht nun das Wochenende direkt vor der Türe. Die gute Nachricht: Regen und Schauer lassen deutlich nach – Captain Sunshine übernimmt die Kontrolle.

Am Samstag ist es bereits überwiegend sonnig und freundlich, lediglich im Berg- und Hügelland kann es am Nachmittag zu kleinen Schauern und Gewittern kommen. Für alle Wetterfühligen: Es ist auch deutlich weniger schwül bei Frühtemperaturen von 14 bis knapp 20 Grad, am Nachmittag 23 bis 28 Grad.

Am Sonntag scheint auch meist die Sonne, einige Wolken statten Kurzbesuche ab, ziehen aber rasch weiter. Um den Alpenostrand sind vereinzelte Regenschauer möglich. Tiefsttemperaturen 14 bis 19 Grad, Tageshöchsttemperaturen 24 bis 28 Grad.

(nit)