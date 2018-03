Wiener auf Rax abgestürzt: Seilbergung via Helikopter

Beim Abstieg von der Rax nach Reichenau (Bez. Neunkirchen) verlor ein 65-jähriger Wiener auf einem nicht markierten Weg die Orientierung. Er geriet dabei in steiles Gelände, rutschte aus und stürzte mehrere Meter ab. Dabei verletzte er sich so schwer am rechten Arm, dass ein selbständiger Abstieg nicht mehr möglich war.

Um 14:49 Uhr alarmierte er die Bergrettung Reichenau, 12 Mann unterstützt von der Alpinpolizei, versuchten den Verunglückten im unwegsamen Gelände zu erreichen. Gefunden wurde der Mann schließlich mit Hilfe des Notarzthubschraubers aus Ybbsitz.

Die Crew des C15 ortete den Verunglückten und konnte ihn mit mittels Seilbergung ins Tal fliegen. Um 17 Uhr war der Einsatz für die Rettungskräfte beendet. Der Wiener wurde ins Spital gebracht.

(min)