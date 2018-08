Wienerin (21) nach Unfall aus Höllental gerettet

Beinahe zur echten Hölle wurde eine Wanderung am Samstag für eine junge Wienerin (21) durch das Große Höllental am Fuße von Rax und Schneeberg. Bei der Wegteilung Alpenvereinssteig-Teufelbadstube zog sie sich eine heftige Schnittverletzung am Unterschenkel zum, konnte nicht mehr weitergehen.

Die Bergrettung wurde alarmiert und konnte die Frau schließlich aus dem Höllental abtransportieren und zur weiteren Versorgung an die schon bereitstehenden Einsatzkräfte des Roten Kreuz' übergeben. Der Einsatz dauerte rund 90 Minuten, für die Reichenauer Bergrettung war es bereits der dritte diese Woche.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)