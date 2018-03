Wilder Verfolgungssprint durch Klosterneuburg

Szenen wie im Film spielten sich am Dienstagnachmittag in Klosterneuburg ab. Gegen 13.30 Uhr hob ein 48-jähriger Wiener bei einer Bank Geld ab, wurde dann vor dem Geschäftslokal von einem Mann angesprochen und um eine Spende gebeten. Doch als er seine Geldbörse öffnete, griff der Unbekannte einfach zu, schnappte sich einen vierstelligen Eurobetrag und ergriff die Flucht. Der Wiener reagierte sofort und nahm die Verfolgung auf.

Dieser Jagd schloss sich kurz darauf auch ein Polizeiinspektor in Zivil an und fuhr dem flüchtenden Täter mit seinem Dienstfahrzeug entgegen. Sichtlich unbeeindruckt von einer deutlichen Aufforderung stehen zu bleiben, rannte der Verdächtige einfach weiter. Da hatte auch der Polizist genug, stellte seinen Wagen ab, sprintete dem Dieb hinterher und konnte in schlussendlich fassen und festnehmen. Der 22-jährige Wiener zeigt sich geständig und wurde der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Beute konnte zur Gänze sichergestellt und dem Opfer ausgehändigt werden.

(Ros)