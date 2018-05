Willendorf nach Unwetter schon wieder unter Wasser

Samstag vor einer Woche regnete es in weiten Teilen des Bundesland leicht, nur nicht im Raum Willendorf – dort herrschte ein Hauch von Weltuntergangsstimmung. Es schüttete stundenlang in Strömen. Die gesamte Ortschaft stand unter Wasser, die Feuerwehr war im Dauereinsatz.

Heute wiederholte sich das Phänomen beinahe. Platzregen gab es diesmal zwar auch anderorts, aber so schlimm wie Willendorf erwischte es kaum eine andere Gemeinde. In Willendorf und Höflein an der Hohen Wand standen Straßen und vor allem Keller unter Wasser, die Feuerwehren standen drei Stunden lang im Einsatz.

Kurios: Laut Einsatzzentrale waren die Feuerwehren um Willendorf erneut die einzigen, die während der heftigen Regengüssen am Pfingstmontag ausrücken mussten. So schlimm wie vergangenes Wochenende war es diesmal aber nicht.

(min)