Willi F. (84): Wie er den Boutique-Dieb entlarvte

Ein dreister Langfinger hatte am Dienstagnachmittag die Gelegenheit genutzt und kräftig zugelangt, als die Kassenlade in einer Boutique in Baden geöffnet wurde. Die Verkäuferin schlug sofort Alarm, geschnappt werden konnte der Täter aber dank eines aufmerksamen Pensionisten.

"Ich dachte mir noch: Der rennt als ob er was gestohlen hätte!", so Willi F. gegenüber "Heute". Ihm sei die Situation sehr eigenartig vorgekommen. Der Senior war in seinem Auto unterwegs, als er beobachtete, wie der 43-jährige Täter in rasendem Tempo aus der Gasse herausgelaufen kam und über die Straße rannte.

Ehemaliger Sicherheitsbeauftragter

Für einen kurzen Moment war der Flüchtige auf Höhe seines Autos – eine Zeit, die der Pensionist nutzte, um sich den Mann genau einzuprägen: Größe ca. 1,70m, etwas breitere Statur, blaue Hose, weißes Hemd, schwarze Jacke.

Die Auffassungsgabe und das Bauchgefühl kommen bei ihm nicht von irgendwo her: Willi F. war jahrelang als Sicherheitsbeauftragter bei einer Bank angestellt und arbeitete bereits einige Male mit der Polizei zusammen. Er folgte ihm bis zu einer Fußgängerbrücke, wo er den Verdächtigen aber aus den Augen verlor. Kurz darauf entdeckte er ihn aber wieder, als er gehetzt einem Autobus nachlief, dem 361er nach Bad Vöslau. Da hatte er es im Gefühl und kontaktierte die Polizei. Diese reagierte sofort und schickte Streifen hinter dem Bus her, um ihn zu stoppen, während Willi F. dem Autobus bereits weiterhin folgte und beobachtete, ob der Mann bei einer Haltestelle aussteigen würde.

Erfolgreiche Verfolgungsjagd

Knapp 400 Meter Fahrstrecke später wurde der Bus dann von der Exekutive angehalten und nach dem Täter durchsucht. Die Beschreibung passte aber auf mehrere Personen, da der 43-Jährige inzwischen seine Jacke ausgezogen und versteckt hatte. Wieder kam die ausgezeichnete Beobachtungsgabe von Willi F. zum Einsatz. Er begutachtete die Personen genau und dabei fiel ihm sofort auf, dass einer der Männer etwas überhitzt aussah - vermutlich von seinem Fluchtsprint. Auch alles andere passte genau auf den Mann, den er sich eingeprägt hatte und er wusste: "Das ist er!". Der Langfinger konnte somit geschnappt werden, musste seine Beute wieder aushändigen. Willi F. wird nun für eine Ehrung vorgeschlagen.

(Ros)