Wirbel im Hort: 3 Euro mehr für gesünderes Essen?

Die Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf (Gänserndorf) befragt derzeit Eltern, „ob Sie bereit wären, für eine gesunde, saisonale und regionale Mahlzeit Ihres Kindes mehr (etwa 2 bis 3 € pro Mahlzeit/Tag) zu bezahlen. Ja oder Nein?“

Umfrage Würden Sie mehr zahlen für gesünderes Essen? Ja, sofort.

Naja, warum wird nicht die Förderung erhöht?

Nein, das ist es mir nicht wert.

Ich weiß es nicht.

Die VP Oberhausen (Katastralgemeinde) kritisierte auf Facebook prompt die Fragestellung spöttisch: „Liebe Eltern, wollt Ihr zu den ohnehin teuren Essensgeldern noch mal die Hälfte drauflegen?“



Für SP-Vize Michael Paternostro und SP-Stadtchefin Monika Obereigner-Sivec unverständlich: „Der Geldbetrag ist nicht in Stein gemeißelt. Wir bieten bereits gesundes Essen an und wollen evaluieren, ob es noch gesünder sein soll“, so die Bürgermeisterin.

„Wieso jetzt gerade seitens der Fraktion, die eine solche Umfrage angeregt hat, Kritik kommt, ist mir unerklärlich. Die Kostenfrage konnte in diesem Stadium der ersten Überlegung nur geschätzt werden, nach Auswertung der Umfrage wird der Kostenfaktor klarerweise evaluiert und eine endgültige Entscheidung getroffen werden“, so der zuständige Stadtrat und Vizebürgermeister Michael Paternostro. Unabhängig vom Ausgang der Umfrage arbeite die Gemeinde gemeinsam mit den Kindergärten laufend daran, die Verpflegung optimal zu gestalten.

Die Umfrage laufe derzeit, sei auch im Gemeinderat beschlossen, im Ausschuss behandelt und mit den Pädagogen besprochen worden.

Kürzlich gab es erst eine Erhöhung um 50 Cent, derzeit zahlt man pro Tag im Kindergarten 5 €, im Hort 5,50 € (da ist jeweils neben dem Essen auch eine Jause dabei).

In Groß-Enzersdorf werden 17 Kindergartengruppen und zehn Hortgruppen betreut.

(wes)