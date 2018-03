FP besorgt: Gruppengebet auf Kinderspielplatz

Ein Gebet von Gläubigen am Palmsonntag am Kinderspielplatz auf der Perchtoldsdorfer Heide (Bezirk Mödling) ließ bei der FP Perchtoldsdorf die Alarmglocken schrillen.



Die nüchternen Fakten: Gut ein Dutzend Gläubige versammelten sich am Kinderspielplatz (Anm.: auf der Perchtoldsdorfer Heide, also außerhalb der Gemeinde) zum Gebet, daneben spielten zwei Kinder, die allerdings mehr Interesse für die zwei Schaukeln hatten.

Umfrage Gruppengebet am Kinderspielplatz in Perchtoldsdorf - was sagen Sie dazu? Völlig in Ordnung. Die tun ja keinem weh.

So lange sie leise sind und niemanden stören, ist es OK.

Naja, ich bin für Religionsfreiheit, aber so öffentlich finde ich es etwas befremdlich.

Das geht zu weit. Und schon gar nicht auf einem Kinderspielplatz.

Ich weiß es nicht.

Laut FP-Gemeinderat Alexander Murlasits fühlten sich Spaziergänger und Familien irritiert oder verunsichert. „Der Spielplatz ist doch ein begehrtes Ausflungsziel für viele Familien und das wirkt dann befremdlich.“ Der FP-Mann kündigte an, den Spielplatz bei seinen Laufrunden im Auge behalten zu wollen

(Lie)