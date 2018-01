Wirt macht Lokal wegen Rauchergesetz zu rauchfreier Zone

Das "Angelinis" in Perchtoldsdorf bei Wien (Bezirk Mödling) ist bekannt für seine Steaks und Pizzen – und dafür, dass man in dem Lokal, zumindest im abgetrennten Bereich, ohne Probleme seine "Tschick" rauchen kann.

Umfrage Würden Sie das Rauchverbot-Volksbegehren unterschreiben? Ja, ich bin für das Rauchverbot.

Nein. Die gültige Regelung ist gut wie sie ist.

Ich weiß noch nicht…

Angelinis-Chef Hans Netuschill (Bild: privat) Angelinis-Chef Hans Netuschill (Bild: privat)

Doch das ist bald vorbei! Ab 1. Februar ist das "Angelinis" ein Nichtraucherlokal. Der Grund klingt im ersten Moment skurril, denn: Nach dem Kippen des geplanten, absoluten Rauchverbots in der Gastronomie sieht sich Hans Netuschill, der Besitzer des Restaurants, erst recht gezwungen, Zigaretten aus seinem Betrieb zu verbannen. Warum? Weil, so die neue Regelung, Minderjährige künftig nicht mehr in den Raucherbereich dürfen. Und Netuschill beschäftigt in seinem Lokal derzeit zwei Lehrlinge.

"Können keine Lehrlinge mehr beschäftigen"

"Aufgrund der neuen gesetzlichen Bestimmungen ist es uns ab April nicht mehr möglich, als Raucherlokal Lehrlinge unter 18 Jahren zu beschäftigen sowie Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren den Eintritt in unser Lokal zu gewähren", verkündete der Betreiber nun seinen Gästen. Zusatz: "Wir hoffen auf das Verständnis unserer rauchenden Gäste und werden für diese unseren Gastgarten raucherfreundlich gestalten."

"Die Reaktionen auf Facebook sind größtenteils positiv, wir haben mittlerweile über 500 Likes und viele wirklich gute und zusprechende Kommentare. Natürlich gibt es auch Gegner, jedoch denke ich, dass dieser Schritt der richtige ist", so Netuschill zu "Heute".