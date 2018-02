Gloggnitz 23. Februar 2018 16:11; Akt: 23.02.2018 16:21 Print

Wirte auf Urlaub: Einbrecher verwüsten Café

Ein nächtlicher Coup in Gloggnitz beschäftigt derzeit die Ermittler: In das Stadtcafé wurde eingebrochen, auch ein an die Wand gesprühtes Hakenkreuz wurde entdeckt.