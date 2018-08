Wochenende: Regen und Temperatursturz in NÖ

Klassisches Verkühlungs-Wetter erwartet Herrn und Frau Niederösterreicher nach der langen Hitze am Wochenende:

Schon am Samstag ist der Himmel größtenteils wolkenverhangen. Im Voralpengebiet und im südlichen Wienerwald regnet es häufig, sonst überwiegen zunächst oft trockene Phasen. Ab dem späteren Nachmittag und gegen Abend wird es dann auch im Norden und Osten leicht regnen. Der Wind kommt aus West bis Nordwest und weht mäßig, im östlichen Flachland teilweise aber auch lebhaft. Die Frühtemperaturen reichen von 14 bis 19 Grad, die Tageshöchsttemperaturen nur noch 15 bis 21 Grad.

Schnee am Ötscher erwartet

Und auch am Sonntag ist nicht wirklich Besserung in Sicht: Zunächst ist es noch überall trüb, es kann auch leicht regnen. Schwerpunkt der Niederschläge: Das Bergland im Mostviertel. Am Gipfel des Ötschers wird es weiß.

Im Laufe des Vormittags klingt der Regen immer öfter ab und in den östlichen Landesteilen lockert es auf. Spätestens am Abend ist dann mit einer raschen Abtrocknung der Luftmasse und einer Wolkenauflösung zu rechnen. Frühtemperaturen: 11 bis 15 Grad, Tageshöchsttemperaturen: 13 bis 19 Grad.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)