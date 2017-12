Wohnhaus in Flammen: Hunde waren Lebensretter

Aus noch unbekannter Ursache brach in der Nacht auf Samstag in einem Reihenhaus in Tribuswinkel Feuer aus. Das Erdgeschoß steckte bereits in Flammen, während die Hausbesitzerin gegen 23:30 noch im ersten Stock schlief.

Retter auf vier Pfoten

Glücklicherweise schlugen ihre Hunde Alarm und weckten die Frau. Sie konnte sich mit ihren Vierbeinern ins Freie retten, bevor das Bezirksfeuerwehrkommando Baden eintraf. Inzwischen stand bereits die gesamte Rückseite des Reihenhauses in Vollbrand und die Flammen erfassten schon den Dachstuhl und die Fassade des angrenzenden Nachbarhauses. Auch große Teile einer Thujen-Hecke standen bereits in Brand.

Stundenlanger Einsatz

Über drei Stunden kämpften fast 100 Feuerwehrleute von vier Freiwilligen Feuerwehren gegen den Brand, bis die Löscharbeiten beendet werden konnten. Auch ein Rettungsteam des Arbeiter Samariterbundes Traiskirchen (Baden) und vier Polizeibeamte aus dem Bezirk waren im Einsatz. Ein Zimmer im Erdgeschoß brannte komplett aus, weitere Räume und die Fassade wurden stark beschädigt. In den Flammen kam eine Bartagame (Echse) in einem Terrarium ums Leben. Die Brandursache wird nun ermittelt.





(Ros)