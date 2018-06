Wolkig, meist trocken: Es geht bergauf am Weekend

Im Bergland des Mostviertels kommt es am Samstag tagsüber noch zu einzelnen Regenschauern. Sonst bleibt es überwiegend trocken und nach vorübergehend stärkerer Bewölkung in der Früh und teils am Vormittag setzt sich mehr und mehr die Sonne durch.

Nur im nördlichen Wald- und Weinviertel tauchen am Nachmittag wieder deutlich mehr Wolken auf. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, stellenweise sogar kräftig aus nördlicher Richtung. Frühtemperaturen 13 bis 18 Grad, Tageshöchsttemperaturen nur noch 18 bis 23 Grad.

Die erste Tageshälfte am Sonntag verläuft meist sonnig, aber recht frisch. Ab Mittag tauchen wieder deutlich mehr Wolken auf, es sollte aber trocken und insgesamt recht freundlich bleiben. Der Wind weht mäßig, gelegentlich etwas auffrischend aus Nordwest bis Nord. Frühtemperaturen 7 bis 13 Grad, Tageshöchsttemperaturen nur 16 bis 22 Grad.





(nit)