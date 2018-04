Wr. Neustadt: Fahrzeuge offenbar abgefackelt

Beim Eintreffen der Löschmannschaften am Ostermontag in den frühen Morgenstunden in einer Wohnsiedlung in Wiener Neustadt standen wie berichtet drei Pkw und ein Motorrad bereits in Vollbrand.

"Die Ermittlungen gehen in Richtung Brandstiftung, sind aber noch nicht abgeschlossen", so ein Ermittler.

Bei der Bezirksalarmzentrale waren mehrere Notrufe von Anrainern und Bewohnern eingegangen. Durch ein offenes Fenster drang zudem Rauch in das Stiegenhaus ein. Die Brandbekämpfung musste unter Atemschutz erfolgen.

Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt stand mit drei Löschfahrzeugen und 15 Mann rund eine Stunde im Einsatz.

(wes)