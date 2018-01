Wr. Neustadt: Landbauer hat schon gewählt

Kurz nach 9.30 Uhr wählte Udo Landbauer direkt in der Wr. Neustädter Innenstadt, in der Musikvolksschule in der FUZO Herzog-Leopold-Straße. Bereitwillig beantwortete der umstrittene FPNÖ-Spitzenkandidat alle Antworten, dann ging er ins kultige Witetschka (ein Kaffeehaus mit Bar) am Wr. Neustädter Allerheiligenplatz.

Zu Mittag wird Udo Landbauer mit seiner Freundin Steffi Essen - daheim in vertrauter Umgebung. Erst dann trifft sich das gesamte FP-Wahlteam und fährt geschlossen nach St. Pölten.

(Lie)