Niederösterreich 12. Juni 2018 13:32

Wr. Neustadt: Warnung vor starkem Gewitter

Der Wetterumschwung kündigt sich an, erste heftige Gewitter können am Nachmittag in der Region Wr. Neustadt niedergehen, warnt die ubimet-Unwetterzentrale.