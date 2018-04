Schlägerei unter Vätern bei U15 Mädchen-Fußballspiel

Die Mittagssonne dürfte am Samstag am Staw-Platz im 2. Wiener Gemeindebezirk den einen oder anderen Hitzkopf zum Explodieren gebracht haben: Ein Meisterschaftsspiel der U15 Mädels zwischen Altera Porta und Eggendorf (Bez. Wr. Neustadt-Land) endete mit einer Schlägerei unter Eltern.

Umfrage Spielen Ihre Kinder Fußball? Ja, sogar im Verein

Ja, aber nur zum Spaß

Nein, sie machen einen anderen Sport

Nein, sie betreiben gar keinen Sport

Ich habe keine Ahnung, was meine Kinder machen

Direkter Auslöser war ein eigentlich harmloses Foul einer Eggendorferin. Ein Altera Porta-Spielervater, der als Ordner beim Match war, begann die Eggendorferin aufs Tiefste zu beschimpfen ("Du Hängebauchschwein!"). Daraufhin spuckte die Spielerin den Mann an und die Situation eskalierte. Der Ordner lief auf die Spielerin zu, deren Vater war aber schneller und streckte ihn nieder.

"Der Ordner hat schon das ganze Spiel über geschimpft. Der Vater meiner Spielerin wollte sie dann vor dem Ordner beschützen. Er hat vier Kinder, ist mir immer als ruhiger Typ begegnet und es hat noch nie Probleme mit ihm gegeben. Ich weiß auch nicht, wie ich in dieser Situation reagiert hätte, wenn jemand meine Tochter angreifen will", so Eggendorf-Trainerin Angelika Blümel gegenüber "Heute".

Anzeige wegen Körperverletzung



Die Polizei musste kommen und es wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Das Spiel wurde in der 60. Minute bei 3:4 für Eggendorf abgebrochen. Es war bereits der zweite Polizei-Einsatz bei einem Jugendspiel des ASK Eggendorf in wenigen Wochen – kürzlich brannten einem Vater bei einem U14 Spiel ebenfalls alle Sicherungen durch, "Heute" berichtete.

Einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen gibt es aber nicht. "Der Vater der damaligen Geschichte hat nach wie vor Platzverbot. Beim Vorfall am Wochenende darf man auch die Vorgeschichte nicht ganz außer Acht lassen. Aber am Ende ist halt trotzdem immer der 'der Blöde', der zuschlägt", so ASK-Präsident Thomas Pollak.