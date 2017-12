Yorkie-Baby in Tasche am Bahnhof zurückgelassen

Herzzerreißender Fund in Obersiebenbrunn (Bezirk Gänserndorf): Ein kleiner Welpe – erst wenige Monate alt – wurde jetzt von aufmerksamen Tierfreunden am örtlichen Bahnhof entdeckt. Das Tier saß zitternd und mutterseelenallein in einer Tasche, dürfte dort von seinem Besitzer einfach zurückgelassen worden sein.

"In der Tasche befanden sich weiters eine Decke, Futter und ein Ausweis", berichtet das Team des Tierheims am Dechanthof in Mistelbach, das sich dem Fall annahm.

Auch die Polizei wurde bereits über den kleinen Yorkie-Bub – er ist nicht gechipt – informiert und machte eine Meldung an der Adresse des vermeintlichen Besitzers. Eine Vermisstenanzeige ging allerdings noch nicht ein.

Das Tierheim-Team hofft nun, den Fall klären zu können und den Besitzer zu finden.

