Zecken-Saison: Heuer schon 10 FSME-Fälle in NÖ

Zecken sind heuer besonders umtriebig und gefährlich! Allein in Niederösterreich wurden bis Ende Juli insgesamt zehn FSME-Fälle gemeldet.

Umfrage Sind Sie zecken-geimpft? Ja, ich achte darauf, meine FSME-Impfung regelmäßig aufzufrischen.

Ich bin mir nicht sicher.

Nein, ich bin nicht geimpft.

„2017 gab es in der ganzen Zeckensaison, also von März bis November, 13 Fälle. Heuer haben wir bereits nach der halben Saison zehn. Es deutet also einiges auf eine Steigerung der Fallzahlen hin“, so Vize-Sanitätsdirektor von Niederösterreich, Robert Kellner, zu „Heute“. Todesfälle gab es bisher aber keine.

Kammer rät zu Impfung

Zum Vergleich: Im Jahr 2015 und 2016 waren es in der ganzen Saison jeweils nur vier (!) gewesen.

FSME, also Frühsommer-Meningoenzephalitis, kann in schweren Fällen zu Hirnhautenzündung und daraus resultierend auch zum Tod führen. Die österreichische Ärztekammer rät aufgrund der hohen Zahlen dringend zur Zecken-Impfung.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)