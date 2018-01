Zeugen gesucht: Lenker bremste Mopedfahrer aus

Der 44-Jährige aus St. Pölten war am 8. Jänner 2018, gegen 13.40 Uhr, mit seinem Kleinmotorrad auf dem 1. Fahrstreifen der B 20 (Mariazeller Straße) in St. Pölten, in Richtung Süden unterwegs.

Auf Höhe Schulze Delitzsch Straße soll ein vor ihm fahrender Pkw ohne ersichtlichen Grund stark abgebremst haben, sodass er auch bremsen musste. Dadurch sei ihm das Mofa weggerutscht und er kam zu Sturz. Mit schweren Verletzungen wurde der Mopedfahrer in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen dieses Verkehrsunfalles. Wer etwas gesehen hat soll sich mit der Verkehrsinspektion St. Pölten, Telefonnummer 059133-35-4444, in Verbindung zu setzen.



(hot)